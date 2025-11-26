Первую елку установили в Краснодаре

В Юбилейном микрорайоне Краснодара установили первую в этом году елку. Конструкция высотой 15 метров появилась в парке 80-летия образования Краснодарского края.
Рабочие смонтировали каркас елки и прикрепили на него ветки. Затем приступят к украшению игрушками и гирляндами.
Самую высокую елку, как и в предыдущие годы, установят на Главной городской площади. Ее высота составит 22 метра. Елку высотой 19 метров поставят в сквере «Изумрудный» Молодежного микрорайона. А всего по Краснодару установят 10 елей. Украшение города будет завершено до 15 декабря.
Ранее «Югополис» сообщал, что в мэрии разработали специальные рекомендации для предпринимателей по украшению кафе, ресторанов и магазинов. В частности, специалисты советуют использовать при декорировании входных групп и помещений украшения не более трех цветов и однотонные гирлянды.