Первую елку установили в Краснодаре

Все украшения в городе смонтируют до 15 декабря.

Источник: krd.ru

В Юбилейном микрорайоне Краснодара установили первую в этом году елку. Конструкция высотой 15 метров появилась в парке 80-летия образования Краснодарского края.

Рабочие смонтировали каркас елки и прикрепили на него ветки. Затем приступят к украшению игрушками и гирляндами.

Самую высокую елку, как и в предыдущие годы, установят на Главной городской площади. Ее высота составит 22 метра. Елку высотой 19 метров поставят в сквере «Изумрудный» Молодежного микрорайона. А всего по Краснодару установят 10 елей. Украшение города будет завершено до 15 декабря.

Ранее «Югополис» сообщал, что в мэрии разработали специальные рекомендации для предпринимателей по украшению кафе, ресторанов и магазинов. В частности, специалисты советуют использовать при декорировании входных групп и помещений украшения не более трех цветов и однотонные гирлянды.