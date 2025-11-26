Parisien: подозреваемому в ограблении Лувра обещали заплатить 15 тысяч евро

Один из задержанных по делу об ограблении Лувра Абдулай Н. утверждает, что за несколько дней до кражи ему предложили вознаграждение в 15 тысяч евро, пишет Le Parisien.
«Он уверяет, что не знал, что грабит самый известный музей Франции. За несколько дней до взлома двое мужчин “со славянским акцентом” ему якобы предложили контракт на обычное ограбление с обещанием вознаграждения в размере 15 тысяч евро», — сказано в материале.
Другой подозреваемый, Айед Г. утверждает, что его нанял человек, которого он знает только по псевдониму. Это произошло за день до ограбления. Третий задержанный, Слиман, отрицает свою причастность к произошедшему.
Напомним, преступники украли из Лувра девять драгоценностей 19 октября. Среди них — тиары, серьги, ожерелья и броши. Один из экспонатов — поврежденная корона императрицы Евгении де Монтихо — обнаружили и возвратили в музей. Ущерб от кражи оценивается в 88 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что в пригороде Парижа задержали четвертого подозреваемого по делу об ограблении Лувра.