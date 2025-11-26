ИИ назвал точный счёт пятого матча «Кайрата» в Лиге чемпионов

Стартовый свисток в Копенгагене прозвучит в 22:45 по времени Астаны.
По данным искусственного интеллекта, команда Рафаэля Уразбахтина постарается набрать очки в тяжёлой гостевой игре, однако соперник на своём поле выглядит фаворитом.
Прогноз ИИ: «Копенгаген» — «Кайрат». Рекомендуемый исход: Победа хозяев. Точный счёт: 2:0.
Сценарий матча: С первых минут «Копенгаген» захватит инициативу: быстрые передачи через фланги и активные подключения крайних защитников создадут давление на защиту «Кайрата». Уже на 18-й минуте датчане могут открыть счёт после розыгрыша стандарта.
Во втором тайме хозяева продолжат атаковать, «Кайрат» попытается контратаковать, но из-за усталости атаки гостей не будут представлять угрозы воротам хозяев. На 64-й минуте вероятно состоится второй гол после точного удара из пределов штрафной площади. «Кайрат» периодически будет создавать моменты, но надёжная оборона и вратарь «Копенгагена» сохранят сухой счёт.
Итог: «Копенгаген» выиграет со счётом 2:0, а «Кайрат» снова проиграет на выезде.
Напомним, что в предыдущих турах ЛЧ «Кайрат» проиграл «Спортингу» (1:4), «Реалу» (0:5), «Интеру» (1:2) и сыграл вничью с «Пафосом» (0:0).
Следующие матчи «Кайрата» в Лиге чемпионов: 26 ноября: «Копенгаген» — «Кайрат» (22:45)? 9 декабря: «Кайрат» — «Олимпиакос» (20:30) 20 января: «Кайрат» — «Брюгге» (20:30) 29 января: «Арсенал» — «Кайрат» (01:00).