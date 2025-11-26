В Иркутске развивают адаптивный спорт

Занятия проводит тренер-преподаватель, мастер спорта по легкой атлетике среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Иван Петрик. Под его руководством 25 спортсменов с диагнозами аутизм, синдром Дауна и задержка психического развития регулярно тренируются и показывают отличные результаты. В этом году воспитанники отделения добились значительных успехов. Шесть спортсменов заняли призовые места на региональном этапе Всероссийской Спартакиады Специальной Олимпиады по легкой атлетике в дисциплине «бег 50 метров». На открытом чемпионате Иркутска по жиму лежа среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата и лиц с интеллектуальными нарушениями шесть представителей школы завоевали три вторых и три третьих места.