Молодежь Гагаринского района собрала более 10 тонн грузов для участников СВО

Активисты молодежной палаты Гагаринского района в этом году совершили уже восемь гуманитарных рейсов в зону специальной военной операции (СВО) на Украине и новые регионы страны, доставив туда свыше 10 тонн полезных грузов. В очередной партии были расходные материалы для бензопил, провода для генераторов, аккумуляторы, болгарки, топоры, камеры для колес, а также маскировочные сети. Об этом сообщили в пресс-службе префектуры Юго-Западного административного округа города Москвы.