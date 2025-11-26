Ричмонд
Молодежь Гагаринского района собрала более 10 тонн грузов для участников СВО

Активисты молодежной палаты Гагаринского района в этом году совершили уже восемь гуманитарных рейсов в зону специальной военной операции (СВО) на Украине и новые регионы страны, доставив туда свыше 10 тонн полезных грузов. В очередной партии были расходные материалы для бензопил, провода для генераторов, аккумуляторы, болгарки, топоры, камеры для колес, а также маскировочные сети. Об этом сообщили в пресс-службе префектуры Юго-Западного административного округа города Москвы.

Помощь активистов Гагаринского района направляется не только военнослужащим, но и мирным жителям. Во время одной из поездок в зону СВО волонтеры познакомились с людьми, которые потеряли свое имущество и близких, что побудило их расширить гуманитарную миссию. В результате был создан проект «Дети Донбасса: сила в единстве».

В него входят не только регулярные выезды с гуманитарной помощью, но и организация патриотических мероприятий. В частности, в августе в рамках проекта волонтеры доставили груз в Донецк для Лидии Ковалевой, которая воспитывает свыше 40 приемных детей. Семье передали самые необходимые вещи: средства гигиены, бытовую технику, кухонную утварь, питьевую воду и другую гуманитарную помощь.

Волонтерский центр на Дубнинской улице в течение двух с половиной лет оказывает поддержку участникам СВО. Гуманитарные грузы из Восточного Дегунина отправляют в Сватово, Купянск и Запорожье, а также в госпитали, которые находятся под Старобельском, Валуйками, Луганском и Белгородом.