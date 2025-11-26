Более 11 тысяч пасечных семей зарегистрировано в Приангарье

IrkutskMedia, 26 ноября. В Иркутской области зарегистрировано 11,4 тыс. пчелосемей. Насекомые маркируются групповым методом, и данные о пасеке, перемещениях и ветеринарных мероприятиях хранятся в компоненте «Хорриот» ФГИС «ВетИС» (18+), сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.
О необходимости регистрировать пчёл ветеринары напомнили на собрании пчеловодов Иркутской области, которое состоялось на базе центра «Мой бизнес». От службы ветеринарии региона во встрече приняла участие начальник отдела противоэпизоотических мероприятий Иркутской городской станции по борьбе с болезнями животных Августа Шевченко. Специалистка выступила с докладом на тему «Актуальные ветеринарные вопросы в сфере пчеловодства» (18+).
Эксперт рассказала об исследованиях пчел, применении лекарственных средств и препаратов при возникновении заболеваний, о профилактических мероприятиях при их содержании. Также Августа Шевченко объяснила правила и назвала сроки регистрации пчелопасеки. Кроме того, на мероприятии обсудили требования законодательства при содержании медоносных пчел.