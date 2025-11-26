Ричмонд
Прятались в грузовике — нелегальных мигрантов задержали пограничники Казахстана

Десять иностранцев пытались пересечь границу республики среди коробок в грузовике.

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 26 ноя — Sputnik. Погранслужба Комитета национальной безопасности сообщила о задержании нелегальных мигрантов.

29 нелегалов в грузовике обнаружила Погранслужба КНБ в Актюбинской области.

Пограничники пресекли попытку незаконно «контабандой» проникнуть в страну на автомобильном пункте пропуска «Жайсан» Актюбинской области.

«В ходе осмотра грузового автотранспорта пограничным нарядом среди строительных материалов обнаружены 10 иностранных граждан», — говорится в сообщении КНБ.

Досудебное расследование начали по статьям 24 (Приготовление к преступлению и покушение на преступление) и 394 (Организация незаконной миграции) Уголовного кодекса.

«Пограничная служба КНБ отмечает, что подобные правонарушения влекут за собой уголовную ответственность и призывает граждан не участвовать в схемах нелегального перемещения через границу», — говорится в сообщении.

Статьи, по которым начали расследование, предусматривают наказание от штрафа до лишения свободы на 3 года с выдворением за пределы Республики Казахстан иностранца или лица без гражданства.