В Иркутской области в октябре резко подорожал бензин

В Иркутской области в октябре 2025 года цены на непродовольственные товары выросли на 1,1%. Больше всего подорожало топливо. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональном Отделении Центрального Банка России.
Основной причиной стал ремонт на ряде российских нефтеперерабатывающих заводов, что привело к снижению объемов производства и росту оптовых цен. В итоге с прошлого года бензин в Приангарье подорожал на 18,7%, а дизель — на 9,6%.
Также в октябре выросла цена на обувь, что традиционно для начала холодного сезона, когда спрос на сапоги и ботинки увеличивается. Однако в годовом выражении обувь стала дороже всего на 0,6%.
— В октябре дешевле стали инструменты и оборудование, компьютеры, а также продолжили падать в цене электроплиты, микроволновки, пылесосы и другая мелкая кухонная техника. Снижение спроса на эти товары связано, в том числе, с тем, что жители региона стали реже брать кредиты. Чтобы привлечь покупателей, магазины были вынуждены проводить распродажи, — сказал управляющий Отделением Иркутск Банка России Игорь Коржук.
Для замедления темпов роста цен Банк России продолжит сохранять высокие процентные ставки, влияя на кредитование и сбережения. Ожидается, что такая политика позволит снизить инфляцию до 4−5% в 2026 году и стабилизировать ее на уровне 4% в дальнейшем.
