В Иркутской области в октябре резко подорожал бензин

— В октябре дешевле стали инструменты и оборудование, компьютеры, а также продолжили падать в цене электроплиты, микроволновки, пылесосы и другая мелкая кухонная техника. Снижение спроса на эти товары связано, в том числе, с тем, что жители региона стали реже брать кредиты. Чтобы привлечь покупателей, магазины были вынуждены проводить распродажи, — сказал управляющий Отделением Иркутск Банка России Игорь Коржук.