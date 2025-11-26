Ричмонд
В Иркутской области в октябре резко подорожал бензин

С прошлого года бензин в Приангарье подорожал на 18,7%, а дизель — на 9,6%

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области в октябре 2025 года цены на непродовольственные товары выросли на 1,1%. Больше всего подорожало топливо. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональном Отделении Центрального Банка России.

Основной причиной стал ремонт на ряде российских нефтеперерабатывающих заводов, что привело к снижению объемов производства и росту оптовых цен. В итоге с прошлого года бензин в Приангарье подорожал на 18,7%, а дизель — на 9,6%.

Также в октябре выросла цена на обувь, что традиционно для начала холодного сезона, когда спрос на сапоги и ботинки увеличивается. Однако в годовом выражении обувь стала дороже всего на 0,6%.

— В октябре дешевле стали инструменты и оборудование, компьютеры, а также продолжили падать в цене электроплиты, микроволновки, пылесосы и другая мелкая кухонная техника. Снижение спроса на эти товары связано, в том числе, с тем, что жители региона стали реже брать кредиты. Чтобы привлечь покупателей, магазины были вынуждены проводить распродажи, — сказал управляющий Отделением Иркутск Банка России Игорь Коржук.

Для замедления темпов роста цен Банк России продолжит сохранять высокие процентные ставки, влияя на кредитование и сбережения. Ожидается, что такая политика позволит снизить инфляцию до 4−5% в 2026 году и стабилизировать ее на уровне 4% в дальнейшем.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске изменится направление движения на улице Демьяна Бедного.