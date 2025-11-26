Новые предпраздничные функции запускает WhatsApp

В последнем обновлении мессенджер представляет функцию, которая позволяет некоторым реакциям на эмодзи вызывать красочную анимацию конфетти, усиливая праздничное настроение в чатах, пишет WABetaInfo.
Например, в набор реакций по умолчанию добавлен эмодзи «Праздничная хлопушка».
Помимо хлопушки WhatsApp также добавляет несколько других праздничных эмодзи для запуска анимации конфетти: эмодзи «Лицо вечеринки», «Шар конфетти», «Звенящие бокалы», «Бутылка с хлопающей пробкой».
Каждый из этих эмодзи воспроизводит одинаковую живую анимацию конфетти.
Как и в прошлом году, функция анимации конфетти будет доступна только в течение ограниченного периода времени.
Ранее сообщалось, что WhatsApp внедряет функцию очистки чатов с возможностью удаления сообщений или определенных категорий медиафайлов.