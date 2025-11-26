В 2025 году 600 омских инвалидов трудоустроились при поддержке «Работы России»

Во вторник, 25 ноября, пресс-служба Кадрового центра «Работа России» Омской области сообщила о промежуточных итогах года в части трудоустройства граждан с ограничениями возможностей здоровья. При поддержке центра более 600 из них нашли работу.
Нынешняя цифра на 17,5% больше прошлогоднего результата.
Всего в области на 43% выросло количество компаний и организаций, которые предоставляют рабочие места инвалидам, их сейчас 1 622. Свыше половины из них государственные и муниципальные предприятия.
По данным Кадрового центра, на III квартал 2025 года квота для данных работодателей составила 4 016 человек.
«Полностью выполнили установленную квоту 1 414 организаций, трудоустроив 4 095 человек. Более того, 2 681 человека приняли сверх установленной квоты», — сообщили в центре.
Соискателей с инвалидностью привлекают на работу по направлениям, востребованные на рынке труда региона: бухгалтерский учет, секретарь-администратор, управление персоналом, водитель погрузчика, машинист-кочегар котельной, охранник четвертого разряда.
Сейчас на сайте «Работа России» в регионе открыто 278 вакансий для людей с инвалидностью.
