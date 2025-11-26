Прокуроры удалили релиз о помощи Нигматулиным

«Прокуратура Павлодарской области внезапно удалила со своего сайта пресс-релиз о том, как она четыре года помогала запускать ферросплавный завод EkibastuzFerroAlloys. (…) Мы пытались узнать причину. Прокуратура региона ни на звонки, ни на сообщение не ответила», — говорится в сообщении в среду.
Отметим, что с октября 2023 года по сентябрь 2025 года прокурором Павлодарской области был Берик Жуйриктаев, который ныне возглавляет главную транспортную прокуратуру, а вместо него в регион на пост прокурора области пришел Алмат Байшулаков.
Напомним, 25 ноября КазТАГ сообщал, что клану Нигматулиных получить десятки миллиардов тенге от Банка развития Казахстана (БРК) для завода EkibastuzFerroAlloys помогала прокуратура Павлодарской области.
Отметим, что ситуация с открытием данного завода стало ранее поводом для открытого обращения журналиста Асета Матаева к президенту Касым-Жомарту Токаеву касательно выделения Т72 млрд государственным Банком развития Казахстана проекту попавшего ранее под следствие экс-сенатора Ерлана Нигматулина — брата-близнеца бывшего спикера мажилиса Нурлана Нигматулина. Как известно, EkibastuzFerroAlloys контролируют именно клан Нигматулиных и их партнер Шмаги (Давид) Кемертелидзе.
Список самых громких дел и обвинений против братьев из клана Нигматулиных, в том числе в рейдерстве и возможной попытке свержения Токаева в ходе кровавых Январских событий, доступен по ссылке.