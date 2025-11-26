Более чем на 12%: в Башкирии выросла смертность от отравления алкоголем

В Башкирии за первые десять месяцев 2025 года от отравлений спиртосодержащей продукцией скончались 148 человек. Этот показатель на 16 случаев превысил уровень аналогичного периода прошлого года.
Согласно данным республиканского Роспотребнадзора, показатель смертности от отравлений алкоголем увеличился с 3,2 до 3,7 случая на 100 тысяч населения.
Наибольшее количество летальных случаев зарегистрировано в Уфе, где от отравлений спиртосодержащей продукцией умерли 37 человек, и в Стерлитамаке — 11 смертельных случаев. В список городов с высокой смертностью также вошли Кумертау (пять случаев), Благовещенск и Салават (по четыре случая в каждом).
Среди районов республики наиболее тревожная ситуация сложилась в Татышлинском и Чишминском районах, где зарегистрировано по пять смертельных случаев от отравлений алкоголем.
