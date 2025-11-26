Более чем на 12%: в Башкирии выросла смертность от отравления алкоголем

Наибольшее количество летальных случаев зарегистрировано в Уфе, где от отравлений спиртосодержащей продукцией умерли 37 человек, и в Стерлитамаке — 11 смертельных случаев. В список городов с высокой смертностью также вошли Кумертау (пять случаев), Благовещенск и Салават (по четыре случая в каждом).