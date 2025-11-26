Максим Аверин отмечает юбилей: актеру 50 лет

Сегодня, 26 ноября 2025 года исполняется 50 лет одному из самых известных актеров российского театра и кино, ведущему, педагогу — народному артисту России (не только по званию, но и по зрительской любви), — Максиму Аверину. Полвека жизни — это не просто дата, а целая история, наполненная яркими ролями, выдающимися сценическими работами и успешными кинопроектами, благодаря которым Аверин завоевал признание и любовь публики. За свою карьеру Максим Аверин воплотил десятки запоминающихся образов как на театральной сцене, так и в кино. Театр «Сатирикон» им. Аркадия Райкина, Театр сатиры, театр «Ленком Марка Захарова», театр Российской Армии — на сценах этих легендарных театров Аверин блистал и продолжает блистать в лучших постановках. Среди его самых известных киноработ — участие в таких фильмах и сериалах, как «Магнитные бури», «Карусель», «Глухарь», «Склифосовский», «Горюнов», «Собор», «Мосгаз. Катран», «Куприн» и другие. Несмотря на столь насыщенную творческую жизнь, Аверин остается человеком скромным, предпочитающим держаться в стороне от излишнего внимания вне сцены. По традиции артист отметит свой день рождения со зрителями, сыграв в этот день свой моноспектакль. Поздравляем Максима с юбилеем!