В Хабаровском крае зимой откроются 40 ледовых переправ

В Хабаровском крае заработала первая ледовая переправа. Как сообщает информационное агентство «Хабаровский край сегодня», она открылась около села Нелькан в Аяно-Майском районе через реку Мая.
Длина переправы — 200 метров. Максимальная грузоподъемность составляет 20 тонн.
Администрация Охотского округа также сообщила о планах открытия двух автозимников в декабре и январе. Маршруты проложены до поселка Новое Устье и села Арка. Запуск обоих запланирован на вторую половину декабря. Между поселками Охотск и Иня дополнительная переправа откроется позже, в январе.
Всего в Хабаровском крае в зимний сезон действуют 40 дорог через водоемы. Они начинают свою работу в зависимости от климатических условий и готовности инфраструктуры.
В Главном управлении МЧС по Хабаровскому краю напоминают, что выезжать на лед можно только в местах оборудованных ледовых переправ, где организован постоянный контроль за состоянием покрова. При движении следует строго выполнить требования всех информационных знаков, установленных перед въездом на ледовую переправу — скорость, грузоподъемность. Кроме того, перемещение транспортных средств при плохой видимости (туман или пурга) по водоемам крайне опасно.