В Хабаровском крае зимой откроются 40 ледовых переправ

В Главном управлении МЧС по Хабаровскому краю напоминают, что выезжать на лед можно только в местах оборудованных ледовых переправ, где организован постоянный контроль за состоянием покрова. При движении следует строго выполнить требования всех информационных знаков, установленных перед въездом на ледовую переправу — скорость, грузоподъемность. Кроме того, перемещение транспортных средств при плохой видимости (туман или пурга) по водоемам крайне опасно.