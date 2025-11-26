Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иланской школе открыли новое музейное пространство

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В школе № 41 города Иланского открылось первое школьное музейное пространство.

Источник: Соцсети

Торжественное мероприятие состоялось 24 ноября. Директор школы Наталья Седнева рассказала о работе над созданием экспозиции и поблагодарила учащихся и педагогов за участие.

Открытие провела руководитель музея Ирина Кузина, перерезав символическую ленту. Для школьников организовали две экскурсии — отдельно для младших и старших классов.

В экспозиции представлены артефакты военного времени и предметы повседневного быта советского периода. Экскурсии завершились интерактивными занятиями, на которых дети попробовали писать гусиными перьями и чернилами, сообщили в администрации Иланско-Нижнеингашского округа.