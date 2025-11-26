В Иланской школе открыли новое музейное пространство

Торжественное мероприятие состоялось 24 ноября. Директор школы Наталья Седнева рассказала о работе над созданием экспозиции и поблагодарила учащихся и педагогов за участие.
Открытие провела руководитель музея Ирина Кузина, перерезав символическую ленту. Для школьников организовали две экскурсии — отдельно для младших и старших классов.
В экспозиции представлены артефакты военного времени и предметы повседневного быта советского периода. Экскурсии завершились интерактивными занятиями, на которых дети попробовали писать гусиными перьями и чернилами, сообщили в администрации Иланско-Нижнеингашского округа.