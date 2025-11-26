В Италии парламент ужесточил наказание за убийство женщин

В июле проект принял Сенат. Документ вводит в уголовный кодекс страны статью о «феминициде». Согласно ей любой, кто «убивает женщину в результате ненависти, дискриминации, злоупотребления полномочиями, контроля по отношению к ней, ограничения ее свободы или в связи с ее отказом установить или поддерживать эмоциональные отношения и ограничения личных свобод», отправится в тюрьму на пожизненный срок.