В Италии парламент ужесточил наказание за убийство женщин

Палата депутатов итальянского парламента одобрила законопроект об ужесточении наказания за убийство женщин в связи с их гендерной принадлежностью, сообщается на сайте нижней палаты.
В июле проект принял Сенат. Документ вводит в уголовный кодекс страны статью о «феминициде». Согласно ей любой, кто «убивает женщину в результате ненависти, дискриминации, злоупотребления полномочиями, контроля по отношению к ней, ограничения ее свободы или в связи с ее отказом установить или поддерживать эмоциональные отношения и ограничения личных свобод», отправится в тюрьму на пожизненный срок.
По данным издания Post, закон поддержали все 237 депутата. Примечательно, что он был рассмотрен 25 ноября, в Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. Документ поступит на подпись к президенту республики, затем он вступит в силу.
По информации Национального института статистики Istat, в 2024 году из 116 убийств женщин в Италии 106 можно рассматривать как преступление на основе гендерной принадлежности. 62 из убитых женщин были убиты, будучи в отношениях, своим нынешним или бывшим партнером.
Ранее полиция Италии раскрыла личность убитой в Риме россиянки.