Цены на услуги Деда Мороза в Омске варьируются от 1500 до 15000 рублей

В Омской области количество заявок на поздравление главного новогоднего персонажа выросло в 3,5 раза за месяц.

Источник: Аргументы и факты

В Омской области начался ажиотажный спрос на услуги Деда Мороза и Снегурочки — количество заявок выросло в 3,5 раза за месяц. Чтобы гарантированно получить желанных гостей, омичи бронируют аниматоров уже в ноябре.

Цены на новогодние поздравления в этом году варьируются от 1500 до 15 000 рублей. Стоимость зависит от опыта и профессионализма артистов, качества костюмов, продолжительности программы, а также даты и времени визита.

Эксперты предупреждают: низкая цена часто скрывает подводные камни. За 1500−2000 рублей аниматоры могут предложить лишь 3−5 минут у порога или видеопоздравление.

«Приглашая дешёвых аниматоров, рискуете встретить артистов в нетрезвом виде или с запахом табака», — рассказал omsk.aif.ru аниматор Вячеслав. — Самый простой способ сэкономить — не заказывать Дед Мороза на 31 декабря. Ребёнку неважна дата визита/ Приглашайте в начале декабря или в январе, цены будут значительно ниже".

Главное правило — выбирать по соотношению цены и качества, ведь настоящий праздник создают профессиональные артисты, а не переодетые случайные люди.

