Рождественская ель насмерть раздавила бразильского рабочего

В бразильском Манаусе во время установки рождественской ели погиб рабочий. Об этом сообщает El Imparcial.
По информации СМИ, конструкция высотой более 23 метров упала в момент, когда ее поднимал автокран. В результате один рабочий погиб, а второй получил ранения.
Гражданская полиция сообщила, что одной из возможных причин падения могла стать перегрузка, а другой — неправильное распределение веса каркаса.
Эксперты также указали на серьезные нарушения при установке. По их данным, на погрузчике отсутствовал датчик, который должен сообщать о превышении допустимого веса груза, передает издание.
Ранее рабочий из Аризоны Омар Киуи погиб в свой 26-й день рождения. Трагедия произошла в Тусоне: мужчина оказался раздавлен бетономешалкой. Начальник обнаружил тело под машиной и вызвал спасателей, но помочь пострадавшему было невозможно.
16 октября на строительном объекте на Ленинградском проспекте в столице в шахту лифта с высоты восьмого этажа упал рабочий частной подрядной организации. Он погиб на месте от полученных травм.