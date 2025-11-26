В Хабаровском крае появятся новые учебники по русскому языку

Министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что перед внедрением учебники пройдут апробацию, а учителя пройдут повышение квалификации. «С учетом традиций и обсуждений, мы уделяем больше внимания отечественной литературе и произведениям, поэтому такие учебники должны появиться, их ждёт система образования», — отметил он на расширенном заседании Совета при президенте РФ по поддержке русского языка.