В Перми открылся круглосуточный пункт обогрева для тех, кто остался без ночлега

В Перми начал работу круглосуточный пункт обогрева для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Об этом сообщили в городском Центре социальной адаптации.
Площадка расположена в Свердловском районе, напротив дома по адресу Героев Хасана, 98к6.
На территории установлена палатка с печью, местами для отдыха и телевизором. Кроме того, обустроены биотуалеты, рядом работает баня, установлены камеры наблюдения и тревожная кнопка безопасности. Посетители также могут обратиться за помощью к социальному работнику.
Однако местные жители крайне недовольны местоположением палатки. Жильцы дома, под окнами которого организовали пространство для нуждающихся, требуют найти другое место для подобного рода лагеря: «Убирайте данный пункт со спального района, по этой дороге дети ходят в школу в темное время суток. Кто будет отвечать за безопасность? Размещение данного пункта социальной поддержки в спальном районе априори недопустимо. Мы жители района все сделаем для того чтобы пункт убрали подальше от жилых домов», — пишет пермяк.