Почти две недели будет радовать хабаровчан «АмурФест. Зима»

Краевой фестиваль-ярмарка «АмурФест. Зима» (0+) развернется с 25 декабря 2025 года по 11 января 2026 года на площади им. Ленина в Хабаровске, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края. Мероприятие проходит в рамках президентского национального проекта «Туризм и гостеприимство».
«Фестиваль традиционно объединит талантливых мастеров, ремесленников и предпринимателей со всего региона, которые представят уникальные изделия ручной работы и локальную продукцию. Это идеальная возможность для гостей приобрести оригинальные и душевные подарки к Новому году и Рождеству для своих близких», — рассказали в министерстве культуры края.
Организаторы готовят для посетителей насыщенную программу с интересными мероприятиями. Анонсы развлечений, мастер-классов и специальных событий будут публиковаться на официальном сайте и в социальных сетях фестиваля. Гости ярмарки смогут не только отправиться за покупками, но и согреться горячим чаем, перекусить и провести время в уютной предновогодней обстановке.
Напомним, в 2024 году зимний фестиваль посетили около 52 тысяч человек.
Гостям будут представлены сувенирная продукция, ориентированная на локальную идентичность, традиционные ремесла народов Приамурья, фудкорт с разнообразными угощениями.
Напомним, что фестиваль «АмурФест» проводится с 2021 года при постоянной поддержке правительства Хабаровского края.
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что 4 и 5 октября на площади имени Ленина прошел традиционный краевой фестиваль-ярмарка «АмурФест. Осень» (0+). Праздник был приурочен ко Дню основания Хабаровского края и прошел т под ярким слоганом «Край победителей!».