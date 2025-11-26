Почти две недели будет радовать хабаровчан «АмурФест. Зима»

Организаторы готовят для посетителей насыщенную программу с интересными мероприятиями. Анонсы развлечений, мастер-классов и специальных событий будут публиковаться на официальном сайте и в социальных сетях фестиваля. Гости ярмарки смогут не только отправиться за покупками, но и согреться горячим чаем, перекусить и провести время в уютной предновогодней обстановке.