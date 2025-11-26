Красноярская больница получила награду во Всероссийской премии

Ежегодная премия «ПроДокторов» направлена на продвижение идеи, что медицина должна быть ориентирована на пациента, сообщают в краевом минздраве. Итоги регионального этапа определяют лучших врачей и клиники, а на этапе Гран-при выбирают лидеров по всей России. В этом году вместе с Красноярской краевой больницей в финал Сибирского федерального округа вошли Новосибирская областная клиническая больница и Перинатальный центр Барнаула.
Главный врач учреждения Егор Корчагин подчеркнул, что победа — заслуга всего коллектива.
«Это действительно победа всего коллектива больницы, всех наших сотрудников, которые так обращаются с пациентами и создают для них такие условия, что им хочется говорить слова благодарности в адрес нашей больницы. Это очень ценно!», — сказал главврач.