Силы ПВО сбили 33 украинских беспилотника в ночь на 26 ноября

Средства противовоздушной обороны сбили 33 украинских беспилотника в ночь на 26 ноября, сообщает Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — сказано в публикации.
Беспилотники сбили в небе над Белгородской (13), Воронежской (10), Липецкой (4), Брянской (1) областями, а также над Черным морем (5).
Ранее стало известно, что силы ПВО сбили 15 украинских БПЛА. Это произошло 25 ноября в период с 20:00 до 23:00 по Москве.
