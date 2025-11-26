Омский суд обязал наследника умершего рыбака компенсировать вылов осетров

«В суде установлено, что в утреннее время 25 июля 2024 г. данные граждане, используя моторную лодку, а также запрещенные орудия лова, произвели незаконный отлов 4 сибирских осетров из р. Иртыш. Общая сумма причиненного водным биологическим ресурсам ущерба превысила 1,9 млн рублей», — говорится в официальном сообщении.
Ранее суд признал фигурантов, 63 и 67 лет, виновными в незаконном вылове осетров, назначил каждому из них по 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года с конфискацией орудия преступления и лодки с мотором. При этом заявлялось, что рыбаки не признали за собой вину.
Однако, по данным прокуратуры, омичи были задержаны правоохранителями с поличным на берегу Иртыша. Часть причиненного ущерба в размере 330 тысяч рублей они возместили.
При этом Омский областной суд отменил приговор суда первой инстанции в отношении одного из граждан в апреле 2025 года: уголовное дело прекращено в связи со смертью осужденного.
Теперь же суд постановил взыскать с одного виновного гражданина, а также с наследника второго всю оставшуюся сумму причиненного ущерба.
Уточняется, что судебное решение не вступило в законную силу.