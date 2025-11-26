Ричмонд
Омский суд обязал наследника умершего рыбака компенсировать вылов осетров

Усть-Ишимский районный суд Омской области принял решение по иску природоохранного прокурора о взыскании с двух 1,5 миллиона рублей в пользу государства в качестве возмещения ущерба за незаконный вылов краснокнижной рыбы, сообщает в среду, 26 ноября 2025 года, пресс-служба омской прокуратуры.

Источник: Freepik

«В суде установлено, что в утреннее время 25 июля 2024 г. данные граждане, используя моторную лодку, а также запрещенные орудия лова, произвели незаконный отлов 4 сибирских осетров из р. Иртыш. Общая сумма причиненного водным биологическим ресурсам ущерба превысила 1,9 млн рублей», — говорится в официальном сообщении.

Ранее суд признал фигурантов, 63 и 67 лет, виновными в незаконном вылове осетров, назначил каждому из них по 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года с конфискацией орудия преступления и лодки с мотором. При этом заявлялось, что рыбаки не признали за собой вину.

Однако, по данным прокуратуры, омичи были задержаны правоохранителями с поличным на берегу Иртыша. Часть причиненного ущерба в размере 330 тысяч рублей они возместили.

При этом Омский областной суд отменил приговор суда первой инстанции в отношении одного из граждан в апреле 2025 года: уголовное дело прекращено в связи со смертью осужденного.

Теперь же суд постановил взыскать с одного виновного гражданина, а также с наследника второго всю оставшуюся сумму причиненного ущерба.

Уточняется, что судебное решение не вступило в законную силу.