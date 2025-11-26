Омский суд обязал наследника умершего рыбака компенсировать вылов осетров

Ранее суд признал фигурантов, 63 и 67 лет, виновными в незаконном вылове осетров, назначил каждому из них по 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года с конфискацией орудия преступления и лодки с мотором. При этом заявлялось, что рыбаки не признали за собой вину.