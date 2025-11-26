За сутки в Ростовской области потушили восемь пожаров

Также в ведомстве предупреждают, что погодные условия в регионе остаются сложными. В среду, 26 ноября, ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью и утром в отдельных районах возможны туман и гололедно-изморозевые явления, что требует от водителей особой осторожности на дорогах.