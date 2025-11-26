В Красноярске на ночную уборку снега вышли два больших комплекта техники

Дополнительно снег вывозили малые комплекты (погрузчик и самосвал). В ночную смену они работали на улицах Академика Киренского, Ленинградской, Телевизорной, Обороны, Дубровинского, Вейнбаума, Карла Маркса, Александра Матросова, на проспектах Николаевском, Свободном и Красноярский рабочий, в микрорайоне Тихие Зори и переулке Ряузовском.