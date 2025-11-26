Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске на ночную уборку снега вышли два больших комплекта техники

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске ночью впервые в этом сезоне работали два больших комплекта снегоуборочной техники.

Источник: НИА Красноярск

Они занимались погрузкой и вывозом снега в Октябрьском районе, который традиционно становится «снежным лидером» из-за большого объёма осадков. Техника прошла по проспекту Свободному, улицам Михаила Годенко, Высотной и Тотмина.

Дополнительно снег вывозили малые комплекты (погрузчик и самосвал). В ночную смену они работали на улицах Академика Киренского, Ленинградской, Телевизорной, Обороны, Дубровинского, Вейнбаума, Карла Маркса, Александра Матросова, на проспектах Николаевском, Свободном и Красноярский рабочий, в микрорайоне Тихие Зори и переулке Ряузовском.

Работы продолжаются, сообщили в АО «САТП».