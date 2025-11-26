Вынуждена с маленькими детьми жить у родни: Бастрыкин взял на контроль дело уфимки-сироты, которой уже 6 лет не предоставляют жилье

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования нарушения жилищных прав сироты в Уфе. Об этом сообщает информационный центр ведомства.
Девушка, по ее же словам, более шести лет состоит в специализированной очереди на получение жилья, но до сих пор не обеспечена благоустроенной квартирой, несмотря на вступившее в законную силу решение суда. Кроме того, у уфимки есть на иждивении малолетние дети, и она вынуждена проживать у родственников. Многочисленные обращения в различные инстанции не принесли результата.
Возбуждено уголовное дело. Бастрыкин поручил руководителю Следкома Башкирии Владимиру Архангельскому доложить о ходе и результатах расследования. Исполнение поручения взято на контроль в центральном аппарате СКР.
