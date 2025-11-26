Ричмонд
РИАН: Суд оставил в силе приговор Комкову за передачу данных о кораблях Украине

Суд оставил без изменений приговор Комкову за сотрудничество с ГУР Украины.

Источник: Комсомольская правда

Апелляционный военный суд во Власихе признал законным приговор россиянину Михаилу Комкову. Он был осужден на 14 лет колонии за передачу украинской разведке данных о технике Черноморского флота ВМФ России в акватории Новороссийска. Об этом со ссылкой на данные суда сообщает РИА Новости.

«Судебный акт оставлен без изменения», — говорится в документах.

В июне 2024 года Комков начал переписку с представителем ГУР МО Украины, а позже по его заданию снимал и записал на видео ограждения и территорию воинских частей в Новороссийске, а также определил место базирования кораблей Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

Ранее жителя Крыма приговорили к 18 годам лишения свободы за передачу данных Вооруженным силам Украины. 31-летний крымчанин передавал ВСУ данные о нефтебазе в Феодосии, которую атаковали осенью 2024 года.

Кроме того, свердловский областной суд приговорил к 13 годам колонии жителя Екатеринбурга за передачу персональных данных Службе безопасности Украины (СБУ).