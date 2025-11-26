Стала известна цена самого дорогого авиабилета на новогодние праздники из России

Эксперты пояснили, что самые высокие цены пришлись на страны Южной Америки и удаленные экзотические направления. Лидером стал Пунта-Аренас со средней стоимостью перелета около 243 тысяч рублей. Далее в рейтинге оказались Буэнос-Айрес и Мендоса, куда билеты стоили более 218 тысяч рублей. В пятерку также вошли рейсы в Соронг и Гуаякиль.