Топ-5 главных новостей в Молдове на утро среды, 26 ноября 2025:
1. Новогодний «подарок» жителям Молдовы от правящей ПАС: В холода компенсации за отопление сокращаются, а процент компенсируемых затрат снижается.
2. Яйца в Молдове подорожали не из-за экспорта в ЕС, а из-за планомерного уничтожения сельского хозяйства: Скоро у нас не будет ни садов, ни овощей и фруктов — что происходит.
3. Последний почти летний день этого года: Жителей Молдовы ждут не ноябрьские +15 градусов и солнце — а потом неделю дожди и холод.
4. У жителей Молдовы будут отбирать румынские паспорта: В соседней стране проходят обыски по делу о незаконных случаях принятия гражданства Румынии.
5. Болгария переходит на евро: В стране дорожает все — от хлеба до квартир, а Молдове стоит смотреть внимательно и думать — оно нам надо?
Диаспора не дождалась угощений на Рождественский стол: В Германии изъяты и уничтожены посылки из Молдовы с сырым мясом, сыром и яйцами.
Таможенная проверка, проведённая на трассе А44 в районе Бад-Вюнненберга, стала серьёзным открытием для немецких властей (далее…).
Есть люди, а есть твари: в Молдове хозяева выбросили домашнюю собачку породы чихуахуа на дорогу и… уехали.
Предстоит поход к ветеринару, возможно будет открыть сбор средств на посещение ветклиники, сдачу анализов и последующее лечение (далее…).
Будь сегодня партия ПАС в оппозиции, многие ее члены были бы уже за решеткой: «У правящего в Молдове режима везде двойные стандарты, но это устраивает еврочиновников, потому что сегодня главным, определяющим является геполитический фактор».
Бывший министр экономики Александр Муравский считает, что ситуация в стране начнет меняться радикальным образом после окончания военных действий на Украине (далее…).