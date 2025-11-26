Красноярцы предпочитают автомобили белого цвета

В тройку популярных вошли также серые или серебристые и черные машины. Об этом говорят результаты опроса автомобильного сайта Дром, в котором приняли участие более 12 тысяч человек.
На шестом месте оказались автомобили бежевого и золотистого цветов. Седьмую строчку — машины зеленого цвета. На восьмое место автолюбители отнесли машины в кузове коричневого цвета. Девятую строчку занимают машины фиолетовых оттенков. Десятыми иду автомобили желтого цвета. Реже всего водители региона покупали авто в оранжевых и розовых тонах.