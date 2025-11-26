Ричмонд
Красноярцы предпочитают автомобили белого цвета

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Автомобилям белого цвета чаще других отдают предпочтение водители Красноярского края.

Источник: НИА Красноярск

В тройку популярных вошли также серые или серебристые и черные машины. Об этом говорят результаты опроса автомобильного сайта Дром, в котором приняли участие более 12 тысяч человек.

На шестом месте оказались автомобили бежевого и золотистого цветов. Седьмую строчку — машины зеленого цвета. На восьмое место автолюбители отнесли машины в кузове коричневого цвета. Девятую строчку занимают машины фиолетовых оттенков. Десятыми иду автомобили желтого цвета. Реже всего водители региона покупали авто в оранжевых и розовых тонах.