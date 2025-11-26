Ричмонд
Бойцы ФСБ ликвидировали двух диверсантов ВСУ вблизи Константиновки

Российское антитеррористическое подразделение не допустило проникновение противника в тыл ВС РФ.

Источник: Аргументы и факты

Антитеррористическое подразделение «Горыныч» УФСБ России по ДНР совместно с 4-й отдельной мотострелковой бригадой Южного военного округа уничтожило двух украинских диверсантов, пытавшихся проникнуть в тыл ВС РФ на Константиновском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Донецкой Народной Республике.

«Бойцы ФСБ вели наблюдение за диверсионной группой противника, следовавшей в сторону Дзержинска. Операторы “Горыныча” ликвидировали двух диверсантов и предотвратили их проникновение в тыл российской армии», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что бойцы подразделения «Горыныч» в ДНР выследили украинский дрон-разведчик и поразили пункт управления БПЛА ВСУ.

Также накануне стало известно, что ефрейтор ВС РФ Евгений Затонский в одиночку отразил атаку украинской диверсионно-разведывательной группы в зоне СВО.

