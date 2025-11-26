Как не получить штраф за новогодний декор

Украшение дома гирляндами — традиционная составляющая подготовки к Новому году. Мерцающие огоньки дарят тепло и уют, наполняя атмосферу сказочным настроением. Однако украшая дом к праздникам, многие даже не подозревают, что привычные новогодние гирлянды в ряде случаев могут привести к штрафу до 15 тысяч рублей. Наказание предусмотрено не за сам факт наличия украшений, а за их неправильное и небезопасное размещение. Об этом vrn.aif.ru рассказал воронежский адвокат Александр Тюлькин.