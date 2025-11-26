Как не получить штраф за новогодний декор

Украшение дома гирляндами — традиционная составляющая подготовки к Новому году. Мерцающие огоньки дарят тепло и уют, наполняя атмосферу сказочным настроением. Однако украшая дом к праздникам, многие даже не подозревают, что привычные новогодние гирлянды в ряде случаев могут привести к штрафу до 15 тысяч рублей. Наказание предусмотрено не за сам факт наличия украшений, а за их неправильное и небезопасное размещение. Об этом vrn.aif.ru рассказал воронежский адвокат Александр Тюлькин.
Безопасность прежде всего
Эксперт пояснил, что штрафовать за гирлянды и другие праздничные украшения, размещённые с учётом правил безопасности в собственных квартирах или на фасадах частных домов, не будут. Совсем другое дело — украшение световым декором фасада многоквартирных домов.
Речь идёт о случаях, когда жители для подключения гирлянд самостоятельно вмешиваются в общедомовые инженерные сети (электропроводку). Такие действия нарушают требования безопасности и могут привести к короткому замыканию, а впоследствии к пожару.
«К административной ответственности также могут привлечь за незаконное крепление украшений к элементам системы пожарной безопасности, например, к пожарным шлангам и кранам, а также к газовым трубам», — поясняет Александр Тюлькин.
Нередко причиной штрафов становится размещение украшений в подъезде многоквартирного дома. Лестничные клетки, коридоры и площадки считаются путями эвакуации, и нормы пожарного режима требуют, чтобы они оставались свободными от любых предметов, способных помешать движению или усилить распространение огня.
Помимо этого, нарушением требований пожарной безопасности является размещение гирлянд и легковоспламеняющихся украшений, например, мишуры и бумажных гирлянд поблизости с электрическими щитками или использование несертифицированной и неисправной электропроводки для подключения украшений.
«Особую опасность представляют гирлянды, оставленные включёнными на ночь или в отсутствие хозяев на балконах, где хранятся старые вещи. Это прямой риск возгорания», — отмечает адвокат.
Также не допускается прокладка проводов через дверные или оконные проёмы. Это может привести к их повреждению.
Опасные украшения
Некоторые из декоративных элементов могут вызывать вопросы у надзорных органов.
По словам Александра Тюлькина, к ним относятся:
- самодельные гирлянды, собранные кустарным способом без соблюдения правил электробезопасности;
- старые, поврежденные гирлянды с нарушенной изоляцией проводов;
- украшения из горючих материалов (бумага, вата, сухая солома), размещенные вблизи источников тепла и электроламп;
- cветодиодные гирлянды и фигуры, не имеющие сертификата соответствия и не предназначенные для использования на улице (при размещении на фасадах).
Эксперт подчёркивает, что главный принцип при украшении дома — это безопасность, поскольку Новый год должен быть праздником, а не поводом для чрезвычайной ситуации.
Для этого рекомендуется приобретать только качественные сертифицированные украшения, не оставлять их включёнными без присмотра, а также не вмешиваться в общедомовые коммуникации при их размещении.
Чтобы подключить уличную иллюминацию на фасадах многоквартирных домов Александр Тюлькин советует обращаться к управляющим компаниям. Специалисты сделают это профессионально и безопасно, что поможет избежать как штрафов, так и трагических последствий.