Спрос на дворников в Свердловской области вырос на 22%

В Свердловской области увеличилось количество вакансий для дворников. По данным платформы hh.ru, в третьем квартале 2025 года спрос на этих работников вырос на 22% по сравнению с первым кварталом.
В регионе наблюдается нехватка дворников — на одну вакансию приходится только 1,2 резюме при норме 4 резюме на место.
— В настоящий момент предлагают зарплату дворникам в Свердловской области 40 000 рублей, и это на 19% (или 7600 рублей) больше, чем в начале года, — уточнили аналитики.
Соискатели ожидают заработную плату в размере 41 800 рублей.
Среди регионов Уральского федерального округа самая высокая зарплата дворников в Ямало-Ненецком автономном округе — 60 400 рублей. В других регионах она ниже: в Ханты-Мансийском округе — 50 500 рублей, в Челябинской области — 32 500 рублей, в Тюменской области — 30 500 рублей, в Курганской области — 29 900 рублей.