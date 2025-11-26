Ричмонд
Спрос на дворников в Свердловской области вырос на 22%

Зарплаты дворников в Свердловской области выросли до 40 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Свердловской области увеличилось количество вакансий для дворников. По данным платформы hh.ru, в третьем квартале 2025 года спрос на этих работников вырос на 22% по сравнению с первым кварталом.

В регионе наблюдается нехватка дворников — на одну вакансию приходится только 1,2 резюме при норме 4 резюме на место.

— В настоящий момент предлагают зарплату дворникам в Свердловской области 40 000 рублей, и это на 19% (или 7600 рублей) больше, чем в начале года, — уточнили аналитики.

Соискатели ожидают заработную плату в размере 41 800 рублей.

Среди регионов Уральского федерального округа самая высокая зарплата дворников в Ямало-Ненецком автономном округе — 60 400 рублей. В других регионах она ниже: в Ханты-Мансийском округе — 50 500 рублей, в Челябинской области — 32 500 рублей, в Тюменской области — 30 500 рублей, в Курганской области — 29 900 рублей.