Российские медики работают в Бишкеке

В рамках визита Путина в Киргизию происходят встречи представителей медицинского сообщества двух стран.

В рамках официального визита президента России Владимира Путина в Кыргызскую Республику происходят встречи представителей медицинского сообщества двух стран.

Главный внештатный кардиолог Минздрава России Сергей Бойцов и главный внештатный трансплантолог Сергей Готье по поручению министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко выехали в Кыргызскую Республику для обмена опытом с кыргызскими специалистами.

«В ходе визита состоялась рабочая встреча с коллегами в Национальном центре хирургии, обсуждался контингент больных, которым показана пересадка печени как жизнеспасающая операция, ключевые принципы ведения данных пациентов во время нахождения в листе ожидания, а также аспекты ведения реципиентов после трансплантации печени», — рассказал Готье.

Главный внештатный трансплантолог Минздрава России также выступил с лекцией в Кыргызской государственной медицинской академии им. И. К. Ахунбаева, осветив ключевые аспекты трансплантологии — организационные, научные и медицинские, а также представив достижения российской трансплантационной программы.

В рамках визита врачи НМИЦ кардиологии им. Чазова Минздрава России совместно с кыргызскими коллегами выполнили пять сердечно-сосудистых операций пациентам со сложной патологией. Сергей Бойцов также отметил ощутимый прогресс в развитии кардиологической помощи в Кыргызской Республике.

«Уже подготовлена в значительной степени материальная база и самое главное — подготовлены специалисты, и этот процесс продолжается. Сегодня в рентгеноперационной я вижу, что рядом с опытными кардиологами, кардиохирургами, очень много молодежи, причем тех, кто приехал из других городов Кыргызстана», — резюмировал Сергей Бойцов.

