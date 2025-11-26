«Задушила бы». Педагог напала на ребенка из-за сменки

В школе № 152 в Красноярске учитель схватила мальчика за ворот кофты и толкнула в стену. «Быстро отпусти! Каждый день вы на меня орете, на весь класс орете», — навзрыд кричал ребенок. Конфликт произошел из-за того, что он регулярно отказывался носить сменку.
Как прокомментировали ситуацию в управлении образования города — в материале krsk.aif.ru.
«Вы меня донимаете».
Видео конфликта появилось в телеграм-канале KrasMash. На нем видно, как учитель хватает ребенка за ворот кофты и начинает трясти, затем толкает в стену и на подоконник. Что она говорит в этот момент, разобрать сложно. Но одна из фраз угадывается — «задушила бы».
Ребенок отпирается и просит прекратить. Надрываясь, он кричит:
«Быстро отпусти! Да ты уже надоела! Каждый день вы на меня орете, на весь класс орете! Не трогайте меня! Каждый день меня обзываете. Не трогайте меня!».
Ситуация привлекает внимание женщины, похоже, другого учителя. Педагог заявляет коллеге, что мальчик постоянно игнорирует ее требования носить сменку. Также она говорит о неподобающем виде ребенка.
«Не трогайте меня. Я не буду вас слушать, потому что вы каждый день меня донимаете. Я из-за вас скоро к психологу буду ходить, вы мне всю личность, все нервы испортили. Я сижу, стараюсь вас не задевать никак», — плача, отвечает мальчик.
«Уволилась по собственному желанию».
В управлении образования Красноярска krsk.aif.ru сообщили, что педагог признала ситуацию недопустимой и подала заявление об увольнении по собственному желанию.
«Педагог допустила некорректное поведение по отношению к школьнику, что стало нарушением её профессиональных обязанностей. В настоящее время трудовой договор с данным сотрудником расторгнут. Ученик продолжает обучение, с ребёнком начал работу педагог-психолог. Кроме того, в школе состоялась встреча с родителями, а в классе была проведена беседа о нормах и правилах поведения в образовательном учреждении», — рассказала пресс-секретарь Главного управления образования Красноярска Екатерина Лукьянова.
В полиции отметили, что сообщений в ведомство по данному факту не поступало. Тем не менее материал зарегистрировали. Сейчас инспекторы ПДН проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Ученики школы № 152 обратились в Межрегиональный центр по правам детей.
«Обучающиеся сообщают в своем обращении, что это не первый случай непедагогичного поведения данного учителя. Якобы она проявляет свои профессиональные способности не только с мальчиком, а также оскорбляет других детей, угрожает им», — сообщили в правозащитной организации.
Межрегиональный центр потребовал возбудить уголовное дело в отношении учителя и направил обращения в адрес регионального СК, министерства образования края, прокуратуры и администрации города.
Не в первый раз.
Это не первый случай, когда учителя проявляют агрессию в сторону учеников. Ранее зеленогорскую гимназию обязали выплатить 60 тысяч рублей школьнице в качестве компенсации за то, что она получила травму от волейбольного мяча на физкультуре — мяч в нее кинул педагог. По версии прокуратуры, так он хотел привлечь внимание девочки с медотводом по болезни, которая во время урока сидела на скамейке и смотрела в телефон.
Хотя ученица не получила тяжелых повреждений, ей пришлось на протяжении некоторого времени наблюдаться у врача. У девочки даже появились панические атаки и тревожность. Учитель отделался выговором.
В июле 2024 года krsk.aif.ru рассказывал, как преподаватель географии в одной из школ края унизил девочку перед одноклассниками. После уроков он зашел к семиклассникам на классный час и объявил о выставленных им двойках за третью четверть.
Ученица попыталась объяснить, почему не выполнила некоторые домашние задания и контрольные. Она пропускала занятия из-за болезни и участия в соревнованиях. Мужчина вспылил, назвал ее «деловой колбасой» и сказал, что «возьмет ее космы и ударит об косяк». Учитель также получил выговор, а вот директору школы объявили предостережение.
А в Канске в 2024 году классная руководительница оскорбляла детей, называя их придурками. Следователи выяснили, что к такому методу воспитания прибегала педагог, которая в школе числилась психологом. Кроме того, она систематически применяла физическую силу в отношении учеников. Женщину уволили, назначили 250 часов обязательных работ и обязали выплатить 25 тысяч рублей одному из учеников.
Однако и учителя нередко жалуются на травлю со стороны детей. Да и сами ученики нападают на других ребят — оскорбляют, травят и бьют. Решать конфликты в школах помогают медиаторы. Здесь рассказали, кто это.