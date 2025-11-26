«Задушила бы». Педагог напала на ребенка из-за сменки

Это не первый случай, когда учителя проявляют агрессию в сторону учеников. Ранее зеленогорскую гимназию обязали выплатить 60 тысяч рублей школьнице в качестве компенсации за то, что она получила травму от волейбольного мяча на физкультуре — мяч в нее кинул педагог. По версии прокуратуры, так он хотел привлечь внимание девочки с медотводом по болезни, которая во время урока сидела на скамейке и смотрела в телефон.