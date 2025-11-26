В Иркутской области минимальный размер оплаты труда вырастет почти на 20%

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в Иркутской области с 1 января 2026 года увеличится почти на 20%. Как сообщили КП-Иркутск в Государственной инспекции труда региона, его установят на отметке 27 093 рубля.
— Повышение МРОТ напрямую отразится на доходах жителей региона. Вырастет не только зарплата, но и размер сопутствующих выплат, которые рассчитываются от среднего заработка. Речь идет об отпускных, больничных и командировочных, — прокомментировали в Госинспекции.
Кроме того, от новой суммы МРОТ будет зависеть минимальный размер алиментов на детей, а также возможность получения единого пособия для детей от рождения до 17 лет. Для сравнения, в 2025 году минимальный размер оплаты труда в регионе составлял 22 440 рублей. Таким образом, прибавка с нового года составит 4 653 рубля. Еще больше подробностей — в материале КП-Иркутск.
