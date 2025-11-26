В Узбекистане начали наказывать телеграм-каналы, указывающие цены на жильё в долларах

Как сообщает Комитет по конкуренции, в ходе мониторинга была выявлена тенденция: в социальных сетях активно публикуются объявления о продаже товаров, работ и услуг с ценами в долларах и других валютах. Особенно это касается рынка недвижимости: только по результатам недавней проверки было обнаружено не менее 10 тематических телеграм-каналов, где цены на жильё указывались в иностранной валюте.