В Узбекистане начали наказывать телеграм-каналы, указывающие цены на жильё в долларах

Как сообщает Комитет по конкуренции, в ходе мониторинга была выявлена тенденция: в социальных сетях активно публикуются объявления о продаже товаров, работ и услуг с ценами в долларах и других валютах. Особенно это касается рынка недвижимости: только по результатам недавней проверки было обнаружено не менее 10 тематических телеграм-каналов, где цены на жильё указывались в иностранной валюте.
Однако по закону это запрещено. В частности, согласно статье 16 закона «О рекламе», в подобных рекламных объявлениях нельзя указывать цены (тарифы) в иностранной валюте. Кроме того, статья 9 закона «О валютном регулировании» прямо требует, чтобы все расчёты и платежи за товары, работы и услуги на территории страны производились исключительно в национальной валюте — узбекских сумах. Недопустимо также привязывать цены к иностранной валюте или условным единицам.
В результате сотрудники комитета провели профилактическую работу с администраторами каналов. Размещённые объявления были приведены в соответствие с требованиями закона: теперь цены должны указываться только в сумах. Каналам были вынесены официальные предупреждения.
Здесь, впрочем, возникает логичный вопрос: будут ли аналогично наказывать и за размещение объявлений о продаже жилья на крупных онлайн-площадках, например, на OLX, если там цена будет указана в долларах? Судя по текущей практике, контроль за соблюдением закона постепенно усиливается и может затронуть все популярные ресурсы, где публикуются такие объявления.