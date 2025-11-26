Предлагают дома за 64 тысячи рублей: в Запорожской области начали продавать жилье по рекордно низким ценам

Объявления пестрят предложениями, которые еще недавно казались немыслимыми. Так, в вознесеновском районе Запорожья комнату в коммуналке готовы уступить всего за 168,4 тысячи гривен (320 тысяч рублей). Продавец открыт для вариантов: возможен как прямой выкуп, так и обмен с его доплатой на автомобиль или иную квартиру.