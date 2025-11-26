Предлагают дома за 64 тысячи рублей: в Запорожской области начали продавать жилье по рекордно низким ценам

Жители некоторых районов Запорожской области начали массово распродавать недвижимость за бесценок. Как пишет РИА Новости, причиной стремительного обвала рынка недвижимости стало приближение линии боевых действий.
Объявления пестрят предложениями, которые еще недавно казались немыслимыми. Так, в вознесеновском районе Запорожья комнату в коммуналке готовы уступить всего за 168,4 тысячи гривен (320 тысяч рублей). Продавец открыт для вариантов: возможен как прямой выкуп, так и обмен с его доплатой на автомобиль или иную квартиру.
Стоимость однокомнатной квартиры в том же районе не превышает 648 тысяч рублей, двухкомнатной — 986 тысяч рублей, а «трешка» оценивается в миллион 148 тысяч рублей.
Ситуация выглядит еще более драматично в других частях города. В Заводском районе трехкомнатную квартиру предлагают всего за 370 тысяч рублей, а дачу — за 1400 долларов (113 тысяч рублей). Но абсолютным антирекордом стал дом в Днепропетровском районе, который продают за символические 33,7 тысячи гривен (64 тысячи рублей).
Прежде сообщалось, что жители подконтрольного Киеву Херсона и его пригорода массово распродают недвижимость и бизнес.