Миллиардер Ричард Брэнсон сообщил о смерти жены

Жена британского миллиардера и владельца компании Virgin Galactic Ричарда Брэнсона умерла в возрасте 80 лет.
«С разбитым сердцем сообщаю о кончине Джоан, моей жены и партнера на протяжении 50 лет», написал он своей странице в Instagram*, добавив, что его супруга была замечательной мамой и бабушкой.
Причину смерти жены Брэнсон н уточнил.
Известно, что Джоан Темплман была второй женой бизнесмена. Они поженились в 1989 году.
Ранее Брэнсон заявлял, что намерен спасти Землю от климатической катастрофы.
