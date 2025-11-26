Ричмонд
Миллиардер Ричард Брэнсон сообщил о смерти жены

Джоан Темплман умерла в возрасте 80 лет.

Источник: Аргументы и факты

Жена британского миллиардера и владельца компании Virgin Galactic Ричарда Брэнсона умерла в возрасте 80 лет.

«С разбитым сердцем сообщаю о кончине Джоан, моей жены и партнера на протяжении 50 лет», написал он своей странице в Instagram*, добавив, что его супруга была замечательной мамой и бабушкой.

Причину смерти жены Брэнсон н уточнил.

Известно, что Джоан Темплман была второй женой бизнесмена. Они поженились в 1989 году.

Ранее Брэнсон заявлял, что намерен спасти Землю от климатической катастрофы.

* Корпорация Meta (владелец Facebook, Instagram, WhatsApp и Threads) признана экстремистской и запрещена в РФ.