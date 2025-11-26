Эксперты дали прогноз, каким будет Екатеринбург через 20 лет

Эксперты спрогнозировали социально-экономическое развитие столицы Среднего Урала до 2045 года. По их мнению, к тому моменту население мегаполиса превысит 1,7 миллиона человек: молодежь и активных людей зрелого возраста из других регионов будет привлекать высокий уровень образования и опережающий рост зарплат.
В стратегическом документе просчитываются три варианта развития событий: прорывной, консервативный и умеренный — последний наиболее вероятен. Анализ охватывает все сферы жизни и помогает определить, в каком районе потребуется детский сад или больница, сколько автобусов, троллейбусов и трамваев нужно, чтобы никто не испытывал неудобств с общественным транспортом,
Итак, чего ожидать горожанам? По разным оценкам, индекс экономического роста в Екатеринбурге будет варьироваться от 107 до 111 процентов. С 2030-го по 2040 год оборот крупных и средних предприятий поднимется с 6,8 до 17 триллионов рублей, объем государственных и частных инвестиций превысит триллион.
По данным Союза российских городов, сегодня Екатеринбург является крупнейшей муниципальной экономикой России.
— Есть мегаполисы с большей численностью населения, например Нижний Новгород, есть города — субъекты РФ (Москва, Петербург, Севастополь), но уральцы лидируют по объему создаваемого экономического продукта, — подчеркивает гендиректор объединения Андрей Максимов.
В 2025 году в среднеуральской столице родилось 15 тысяч младенцев, естественный демографический прирост — 733 человека. Уровень безработицы — рекордно низкий: на каждого стоящего на учете в центре занятости приходится 9,7 вакансии. Среднемесячная зарплата достигла 109 тысяч рублей.
По словам директора департамента экономики горадминистрации Алексея Прядеина, основные социально-экономические показатели продолжают расти, хотя и медленнее, чем раньше. Так, оборот крупных и средних предприятий за девять месяцев увеличился на 6,2 процента, розничной торговли — на 6,4, ввод жилья — на 6: уже сдано 1,2 миллиона квадратных метров, а по итогам года планируется почти 1,7.
Во многом этому способствует программа комплексного развития территорий (КРТ): сейчас заявлено 18 таких проектов, по 16 площадкам заключены контракты с инвесторами. В ближайшие 5−10 лет они принесут Екатеринбургу дополнительно 1,8 миллиона квадратных метров жилья и 2000 мест в детсадах. Кроме того, почти 1,9 тысячи человек смогут переехать в более благоустроенные квартиры. Активнее всего преображается Эльмаш: на улице Краснофлотцев уже заселяют первую многоэтажку, построенную в рамках КРТ.
— Екатеринбург является передовым городом в стране по реализации проектов комплексного развития территорий. На сегодняшний день это наиболее эффективный механизм обновления городской среды, повышения ее качества. На месте аварийных и ветхих домов появляются современные и комфортные. В каждый проект включается обязанность инвестора создать или модернизировать социальную инфраструктуру. Первые результаты уже видны, но мы не должны снижать темпов, — ставит задачу мэр Алексей Орлов.
Усилия требуются немалые: Екатеринбург не просто областной центр, его агломерация является экономическим ядром региона и административным центром всего УрФО. На всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика-2025» город занял третье место в номинации «Повышение эффективности управления территорией» — наградой станут 30 миллионов рублей в виде дотации из федерального бюджета.
Что касается местного бюджета, то по итогам 9 месяцев 2025 года его реальные доходы превысили показатели предыдущих лет. По традиции больше половины средств направлено на образование, культуру, спорт, социальную поддержку. Финансирование муниципальных программ — 66,4 миллиарда рублей, или 71 процент от утвержденных ассигнований.
— В 2026—2028 годах приоритеты останутся прежними: социальная сфера, образование, благоустройство и модернизация транспорта, — подытоживает Алексей Прядеин.
Кстати.
Стратегическое развитие муниципалитетов обсудят на форуме «Города России: технологии лидерства», который откроется 27 ноября в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». Его участники — более 180 глав муниципалитетов из 39 субъектов РФ и 450 федеральных экспертов. «Лидерство — комплексное понятие: это все решения, принимающиеся местными властями в тесной связке с регионом и помогающие добиваться определенных темпов экономического роста, повышать уровень социального благополучия даже при ограниченных ресурсах», — считает заместитель гендиректора Центра стратегических разработок Татьяна Караваева.