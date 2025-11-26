Эксперты дали прогноз, каким будет Екатеринбург через 20 лет

Во многом этому способствует программа комплексного развития территорий (КРТ): сейчас заявлено 18 таких проектов, по 16 площадкам заключены контракты с инвесторами. В ближайшие 5−10 лет они принесут Екатеринбургу дополнительно 1,8 миллиона квадратных метров жилья и 2000 мест в детсадах. Кроме того, почти 1,9 тысячи человек смогут переехать в более благоустроенные квартиры. Активнее всего преображается Эльмаш: на улице Краснофлотцев уже заселяют первую многоэтажку, построенную в рамках КРТ.