Стало известно о смерти супруги британского миллиардера Брэнсона

К апрелю прошлого года состояние 77-летнего Брэнсона оценивалось примерно в 2,8 мрлд долларов. Его компания Virgin Galactic занимается запуском коммерческих суборбитальных полётов. В 2021 году предприниматель сам поднялся к границе космоса на ракетоплане и провёл несколько минут в невесомости на высоте примерно 86 километров.