Стало известно о смерти супруги британского миллиардера Брэнсона

Основатель Virgin Galactic объявил о кончине своей жены Джоан, с которой прожил полвека. Ей было 80 лет.
По словам бизнесмена, опубликованным в его соцсетях, Джоан Темплман была для него ключевой опорой на протяжении всей жизни. Он назвал супругу лучшим другом и человеком, обеспечившим устойчивость семьи. Причина её смерти не уточняется.
Джоан стала второй женой Брэнсона. Пара поженилась в 1989 году на частном острове предпринимателя. У них родились двое детей — Холли и Сэм. Ещё одна дочь умерла вскоре после рождения. Позднее семья обзавелась внуками.
К апрелю прошлого года состояние 77-летнего Брэнсона оценивалось примерно в 2,8 мрлд долларов. Его компания Virgin Galactic занимается запуском коммерческих суборбитальных полётов. В 2021 году предприниматель сам поднялся к границе космоса на ракетоплане и провёл несколько минут в невесомости на высоте примерно 86 километров.
