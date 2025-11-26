Приветствие Путина, более 2 тысяч участников: в Казани встретили всероссийскую Студвесну

«Программа фестиваля, как всегда, впечатляет. Зрителям и экспертам предстоит оценить студенческие работы по таким направлениям, как музыка и хореография, театральное искусство и дизайн, в других сферах. И, конечно, отрадно, что на нынешнем фестивале многие выступления участников будут посвящены Году защитников Отечества и 80-летию Великой Победы», — написал в своем обращении к студентам Президент РФ.