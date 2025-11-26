СМИ: Книгу «Оно» сняли с продажи из-за жалоб на пропаганду нетрадиционных отношений*

Издательство «АСТ» сообщило, что из обращения убрали тираж романа «Оно» Стивена Кинга после жалоб на описание нетрадиционных отношений. Об этом рассказала генеральный директор компании Татьяна Горская, отметив, что обращение поступило в Российский книжный союз, который провел предварительную экспертизу.
Она уточнила, что роман много лет издается в России, и к его содержанию давно не возвращались. Сейчас «АСТ» проводит собственную проверку текста. Горская отметила, что в издательстве начали применять искусственный интеллект для анализа книг, но подчеркнула, что окончательные выводы все равно делает эксперт.
По словам гендиректора, после завершения проверки издательство определит, какую маркировку необходимо указать на книге с учетом российского законодательства.
Горская добавила, что если специалисты выявят серьезные несоответствия, «АСТ» намерено обратиться к правообладателю с просьбой разрешить внести правки в текст, передает ТАСС.
Информация о том, что роман пропал с полок книжных магазинов и сайтов маркетплейсов, появилась утром 20 ноября. В пресс-службах Wildberries и Russ пояснили, что книга потенциально может быть запрещена в России или нарушать правила площадки.
В американских школах ученикам чаще всего запрещают читать книги Стивена Кинга. Его произведения, в частности романы «Противостояние» и «Кэрри», были подвергнуты цензуре 206 раз.
*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.