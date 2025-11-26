Помните эти 7 предметов из 90-х? Они исчезли так внезапно, что мы даже не успели попрощаться

Огромный выпуклый экран, который занимал полкомнаты и требовал отдельной тумбы под свой вес. Переставить такой телевизор в одиночку было невозможно, приходилось звать соседей или рисковать сорвать спину. Каналов было всего несколько, антенна на крыше ловила сигнал кое-как, и картинка постоянно рябила. Чтобы настроить изображение, нужно было крутить какие-то винтики на задней панели или бить по боку кулаком, и это иногда помогало! Переключать каналы можно было механической кнопкой с характерным щелчком или, если повезло, пультом размером с кирпич. Смотреть телевизор всей семьёй вечером было традицией: новости, сериалы, кино по выходным. Телевизор нагревался так, что можно было греть руки, а иногда он взрывался с характерным хлопком, если внутри замыкало. Ремонт обходился дороже, чем покупка нового, но люди всё равно тащили в мастерскую, потому что деньги на новый были не у всех.