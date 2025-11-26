Вертолет Ка-27 упал на трамвай в Казани 45 лет назад

При подлете к Казани у одного из ведомых вертолетов сработала сигнализация аварийного остатка топлива. Этим Ка-27 управлял майор Ольховик. Есть несколько версий произошедшего дальше. По одной из них, с разрешения командира группы пилот запросил экстренную посадку в аэропорту «Казань-2». Получив отказ, он был вынужден продолжить полет, хотя это грозило катастрофой. Согласно другой версии, изложенной в журнале «Мир авиации» за 2004 год, ведущий группы не требовал посадки на аэродром «Казань-2». Возможно, командир решил дотянуть до заводского аэродрома, до которого оставалось несколько километров.