Кольца Сатурна исчезли второй раз за год

Согласия среди ученых нет и в том, сколько существуют кольца. Облик планет кажется людям стабильным и неизменным, но в случае Сатурна есть серьезные основания полагать, что это не так. Кольца нестабильны: с них на Сатурн непрерывно падает дождь со скоростью 432−2870 килограмма в секунду. Из этого следует, что ~через 290 млн лет кольца исчезнут, а астрономы все больше склоняются к тому, что и появились они недавно, всего 100 млн лет назад~. Для сравнения, возраст Земли составляет 4,5 млрд лет, жизнь существует на ней около 4 млрд лет, 600 млн лет назад в океане существовали растения и животные, а 240−66 млн лет назад — это эра динозавров.