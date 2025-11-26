Кадры с последствиями ночной атаки БПЛА опубликовал губернатор

Из-за атаки БПЛА в Таганроге были повреждены жилые дома и социальные объекты. Кадры последствий удара опубликовал в своем телеграм-канале губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
Как сообщил губернатор, один из многоквартирных домов восстановлению не подлежит, и всем его жильцам будет предоставлено новое жилье. Также разрушения затронули частный сектор Неклиновского района, где повреждены десятки домов. На месте работают аварийные бригады, которые восстанавливают нарушенные электроснабжение и газоснабжение.
Подпишись на нас в МАХ и в Telegram!
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше