Кадры с последствиями ночной атаки БПЛА опубликовал губернатор

Из-за атаки БПЛА в Таганроге восстановлению не подлежит один дом.

Источник: Комсомольская правда

Из-за атаки БПЛА в Таганроге были повреждены жилые дома и социальные объекты. Кадры последствий удара опубликовал в своем телеграм-канале губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Как сообщил губернатор, один из многоквартирных домов восстановлению не подлежит, и всем его жильцам будет предоставлено новое жилье. Также разрушения затронули частный сектор Неклиновского района, где повреждены десятки домов. На месте работают аварийные бригады, которые восстанавливают нарушенные электроснабжение и газоснабжение.

