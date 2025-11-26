Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Челябинские компании остались без дворников

В Челябинской области остро не хватает дворников. Как URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса HeadHunter, на каждую вакансию приходится всего 0,6 резюме.

Челябинским городам остро не хватает дворников.

В Челябинской области остро не хватает дворников. Как URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса HeadHunter, на каждую вакансию приходится всего 0,6 резюме.

«В третьем квартале спрос на дворников вырос в регионе вырос на 2% по сравнению с началом года. Они остаются в числе дефицитных рабочих рук в регионе при норме от четырех резюме на вакансию приходится всего 0,6 резюме», — заявили URA.RU в HeadHunter.

Аналитики рекрутинговой платформы отметили, что медиана предлагаемой зарплаты для этой профессии в регионе достигла 32,5 тысячи рублей. Это на 2,5 тысячи рублей (на 8%) больше, чем в первом квартале. При этом сами соискатели хотели бы получать 40 тысяч рублей.

Среди регионов УрФО наиболее конкурентные зарплаты дворникам предложили в ЯНАО — 60,4 тысячи рублей. В ХМАО медиана предложений достигла 50,5 тысячи рублей, а в Свердловской области — 40 тысяч рублей.