В Екатеринбурге нашли единственную защиту от болезни, калечащей детей

В telegram-канале «Новой больницы» (Екатеринбург) подчеркивают опасность бактериального менингита, который передается воздушно-капельным путем при тесном контакте с инфицированным человеком: «Бактериальный — он же гнойный менингит, вызванный проникновением гемофильной палочки, пневмококков, менингококков, является наиболее серьезным и может привести к смерти или инвалидности». В группе риска — дети и подростки, люди с ослабленным иммунитетом, пожилые, а также те, кто путешествует в страны Азии и Африки или живет в условиях тесного контакта с другими людьми (например, в общежитии или интернате).